Trocas de emprego caíram 30% com a pandemia

A percentagem de desempregados e de inativos que conseguiram um emprego no ano passado foi a mais alta numa década. Mas o retrato traçado pela nova informação do Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre a evolução da situação profissional dos indivíduos, um indicador de dinamismo do mercado de trabalho, é dual. O ritmo a que as pessoas empregadas trocam de emprego, que estava a crescer há seis anos, afundou

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...