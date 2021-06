Um terço das empresas de alojamento e restauração quer reduzir emprego

O alojamento e a restauração é o setor com as piores perspetivas de emprego para os meses do verão: um terço das empresas conta reduzir pessoal até setembro, de acordo com os dados mais detalhados do projeto Sinais Vitais, que tem vindo a ser desenvolvido entre a Confederação Empresarial (CIP) e o Marketing FutureCast Lab, do ISCTE.





Os dados mais desagregados solicitados pelo Negócios, na sequência do inquérito realizado entre 2 e 10 de junho, mostram que neste setor apenas 11% das empresas prevê um aumento de recursos humanos, com mais de metade a prever a manutenção (56%) do nível de emprego até ao final do terceiro trimestre.





É um retrato mais negativo do que o da generalidade dos setores, já que tal como foi divulgado esta segunda-feira em conferência de imprensa quase quatro em cinco empresas (78%) aponta para a manutenção do nível de recursos humanos, 13% para um aumento e 9% para uma redução.





Nestes dados mais detalhados a construção e as atividades imobiliárias surgem como os setores onde as empresas não revelam intenção de reduzir pessoal, com 4% a apontar para um aumento.



Na indústria e a energia a percentagem de empresas que diz querer aumentar emprego é superior à média (16% em vez de 13%) mas a que diz querer reduzir também é ligeiramente superior (10% em vez de 9%).



O comércio apresenta valores semelhantes à média. Na agricultura e nos transportes e armazenagem todas as empresas apontam para a estabilização do quadro de pessoal nos próximos meses.



