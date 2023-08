E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A produção de gelados subiu 5% no ano passado, para 3,2 mil milhões de litros, segundo dados publicados esta segunda-feira pelo Eurostat.





A informação do gabinete de estatísticas europeu mostra, com base em dados de 2022, que a Alemanha é o maior produtor de gelados, com 620 milhões de litros, seguida de França (591 milhões) e Itália (571 milhões).





"Além de ter sido o maior produtor de gelados em 2022, a Alemanha produziu em média o mais barato, a 1,5 euros por litro. Em França o preço médio é de 1,9 euros enquanto Itália regista um preço médio de 2,3 euros por litro de gelado", descreve o gabinete de estatísticas europeu.





O preço mais alto é registado na Áustria (7 euros por litro), seguida da Dinamarca (4,4 euros) e Finlândia (2,8 euros).





França é o país que mais exporta





França é o país que mais exporta para fora da União Europeia (UE), sendo responsável por cerca de 21% do total de vendas para países fora da UE.





No ano passado, os países da União Europeia exportaram 250 milhões de quilos de gelado para fora da UE, num total de 930 milhões de euros. Já as importações de 61 milhões de quilos valeram 203 milhões.





"A quantidade de importações de gelados de fora da União Europeia baixou 14% em 2022, enquanto as exportações só caíram 2%", diz o gabinete de estatísticas europeu.





Depois de França, os maiores exportadores são os Países Baixos (17% do total), Itália (13%) e Alemanha (11%).



O Eurostat explica que os dados sobre produção de gelados em Portugal, em 2022, ainda não estão disponíveis.