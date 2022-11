Alemanha planeia duplicar dívida pública até aos 45 mil milhões

A Alemanha deve aumentar a dívida pública para 45 mil milhões de euros em 2023, duplicando face ao valor registado este ano. Ainda assim, o governo germânico deve permanecer dentro do limite constitucional para financiamento nos mercados. A informação está a ser avançada pela Bloomberg que cita fontes próximas do processo.Este valor compara com 17,2 mil milhões publicados em julho, como parte de um primeiro plano financeiro para o próximo ano.O ministro das Finanças, Christian Lindner, tem estado empenhado em restaurar o teto máximo de endividamento, conhecido como travão da dívida, já em 2023, pela primeira vez desde que foi suspenso para acomodar os gastos com a pandemia.Lindner tem insistido que o plano orçamental para o próximo ano irá aderir a este travão, que limita o novo endividamento a 0,35% do PIB. O ministro das Finanças alemão argumenta que tanto a Alemanha, como os seus vizinhos europeus, devem ser contidos na dívida pública para impedir que estes gastos possam gerar maior inflação.Ao mesmo tempo, o governo liderado por Olaf Scholz estabeleceu dois fundos especiais, que não fazem parte do orçamento regular, com o objetivo de enfrentar a crise financeira e os gastos comprometidos com a defesa. Deste pacote, 200 mil milhões serão destinados a apoios relacionados com a eletricidade e 100 mil milhões para as forças armadas.