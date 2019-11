O Tribunal de Contas Europeu aprovou orçamento da UE com reservas e alertou para os riscos do acréscimo do passivo por causa do Plano Juncker e dos pagamentos por liquidar dos fundos estruturais.

Depois de referir que este acréscimo decorre sobretudo dos projetos de investimento do chamado Plano Juncker, João Figueiredo admitiu que são "valores elevados" mas não é "preocupante".



Por outro lado, a quantidade de pedidos de pagamento relativos aos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) também registou um "aumento significativo". "Foi preciso esperar quatro anos para ver o primeiro arranque a sério" da execução dos projetos financiados pela União, afirmou João Figueiredo, que lamentou o facto de a Comissão Europeia ainda não ter "conseguido encontrar soluções" para este problema.



No final de 2018, as autorizações por liquidar totalizavam os 281,2 mil milhões de euros, o que representa um acréscimo de 5,2% em relação ao ano anterior. Só na área dos fundos de Coesão estavam 170 mil milhões por liquidar (+5,4%.)



Sobre esta matéria, o juiz conselheiro considerou "preocupante" o valor dos pagamentos já autorizados para os anos futuros, incluindo já as previsões até 2023.



O membro do TCE admitiu que "a absorção dos fundos manteve-se mais lenta do que o previsto" para 2018 e defendeu que "os indicadores de desempenho atualmente utilizados para o orçamento da UE nem sempre proporcionam uma boa imagem dos progressos reais alcançados na concretização dos objetivos das políticas" europeias.



Sobre as contas globais da UE, João Figueiredo referiu que o TCE deu opinião favorável sobre a sua fiabilidade, isto é, "não é adversa mas também não é favorável". "Pelo terceiro ano consecutivo ,o TCE emitiu uma opinião com reservas sobre os pagamentos".



As receitas do orçamento da UE em 2018 foram de 159,3 mil milhões de euros, enquanto que as despesas atingiram os 156,7 mil milhões de euros.

