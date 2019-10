Brexit: Aprovação do acordo longe de estar garantida no Parlamento britânico

Jean-Claude Juncker e Boris Johnson anunciaram ao mundo que UE e Reino Unido chegaram a um acordo para o Brexit. Mas o desfecho pode ainda sofrer outro revés, mais de três anos depois de o referendo ter determinado a saída do Reino Unido da União Europeia.

O Parlamento britânico deverá votar o acordo no próximo sábado, mas antecipam-se dificuldades. Para conseguir aprovar o acordo, Johnson tem de obter o apoio de parte (ou todos) os 21 deputados que expulsou dos "tories" pela votação que impede uma saída sem acordo, bem como dos 10 elementos dos unionistas norte-irlandeses (DUP) ou de um bloco eurocético dos trabalhistas.



Mas como o DUP já anunciou que votará contra o acordo - que lhe retira uma espécie de direito de veto e que cria uma fronteira aduaneira no Mar da Irlanda -, o primeiro-ministro terá de convencer deputados trabalhistas a apoiarem o compromisso alcançado ao nível técnico com Bruxelas.



Boris Johnson tem ainda de convencer a ala mais eurocética do Partido Conservador (ERG).





O primeiro-ministro tenciona fazer uma declaração inicial no sábado e depois segue-se o debate entre os deputados, revelou o líder da Casa dos Comuns, Jacob Rees-Mogg, citado pela Reuters. Os deputados decidem ainda hoje se votam efetivamente no sábado o acordo, se se confirmar, o debate vai começar às 8:30, revelou Jacob Rees-Mogg.

E, de acordo com o mesmo responsável, a seguir à declaração de Johnson o Parlamento deverá debater uma "moção para aprovar o acordo alcançado ou aprovar uma saída sem acordo", realça o responsável, que adianta que o debate deverá durar 90 minutos.