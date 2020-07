Chega elege como positivo Portugal ter mantido subvenção prevista

"O Conselho Europeu parece-nos ter alguns aspetos positivos, outros menos positivos", começou por dizer André Ventura, que falava aos jornalistas à margem da apresentação da "Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica e Social de Portugal 2020-2030" , em Lisboa.Como "aspeto positivo", o líder demissionário elegeu que Portugal tenha conseguido "um nível, apesar de tudo, não muito diferente daquele que estava previsto em termos de montantes a título de subvenção"."O aspeto negativo é continuarmos a ter esta Europa em duas velocidades, em que há uma parte da Europa que não entende os problemas da outra parte da Europa e o facto de, ainda assim, o montante de subvenções ter ficado bastante abaixo daquele que estava previsto", contrapôs.Ventura criticou também a "atitude de miserabilismo da parte do Governo socialista, contrária à que passa aqui nestas sessões, de um país que, sem estratégia económica, sem estratégia de desenvolvimento, se apresenta como tendo único elemento estratégico pedir dinheiro à Europa e estar de mão estendida no Conselho Europeu"."Isso é muito negativo, passa uma péssima imagem de Portugal e é um aspeto que António Costa não tem coragem de passar para dentro e passa para fora", acrescentou.O Conselho Europeu aprovou hoje, ao quinto dia de uma das cimeiras europeias mais longas da história, um acordo para retoma da economia comunitária pós-crise da covid-19, num pacote total de 1,82 biliões de euros.Foi aprovado um Quadro Financeiro Plurianual para 2021-2027 de 1,074 biliões de euros e um Fundo de Recuperação de 750 mil milhões, em que pouco mais de metade são subvenções.Ao todo, Portugal vai arrecadar 45 mil milhões de euros em transferências nos próximos sete anos, montante no qual se incluem 15,3 mil milhões de euros em subvenções no âmbito do Fundo de Recuperação e 29,8 mil milhões de euros em subsídios do orçamento da UE a longo prazo 2021-2027.Do Fundo de Recuperação, 390 mil milhões de euros serão atribuídos em subvenções (transferências a fundo perdido) e os restantes 360 mil milhões em forma de empréstimo.O primeiro-ministro, António Costa, considerou que o acordo obtido dá "um sinal de confiança" à Europa e a Portugal para a recuperação económica pós-pandemia de covid-19.O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, afirmou que o pacote de retoma da economia é "um acordo forte", que mostra que a "Europa está forte" e que "está unida", lançando "um sinal de confiança".O deputado do Chega criticou também as "sessões de propaganda", como a de hoje, defendendo que seja repensadas."Quem fez o documento diz que está tudo no bom caminho, que o Governo tem excelentes decisões e terminados a saber que os ministros são apaixonados por áreas estruturais, como a ferrovia, o desenvolvimento marítimo, a neutralização energética", apontou, alegando que "só lá fora é que ninguém diz isso".André Ventura antecipou igualmente que vai transmiti esta crítica "ao Governo já no Estado da Nação na sexta-feira, porque este modelo não ajuda à democracia, está a cavar um fosso entre o Partido Socialista e os restantes partidos".