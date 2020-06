Comissão Europeia abre consulta pública sobre novo instrumento de concorrência

, responsável pela política de concorrência.

Nesse sentido, o executivo comunitário pretende obter contributos das partes interessadas para "explorar a necessidade de um eventual novo instrumento de concorrência, que permita resolver esses problemas de forma atempada e eficaz, garantindo mercados justos e competitivos em todos os setores da economia".Entretanto, a Comissão Europeia defende uma abordagem abrangente com base em três pilares necessários para garantir o funcionamento equitativo dos mercados: a aplicação firme das regras em vigor; uma regulamentação ex ante das plataformas digitais (incluindo requisitos adicionais para as plataformas que desempenhem um papel de controlador de acesso); e um eventual novo instrumento de concorrência para lidar com os problemas estruturais que não possam ser resolvidos ou tratados da forma mais eficaz com base nas atuais regras de concorrência (por exemplo, impedir o 'tipping' dos mercados).



A Comissão está a consultar as partes interessadas dos setores público e privado, incluindo autoridades da concorrência e organismos governamentais, profissionais do meio académico, do direito e da economia. Os inquiridos são convidados a responder à consulta pública até 8 de setembro de 2020. Sob reserva do resultado da avaliação de impacto, está prevista uma proposta legislativa para o último trimestre de 2020.



O direito da concorrência da União Europeia prevê a proibição de acordos e práticas concertadas anticoncorrenciais entre empresas e de abuso de posição dominante por parte de uma empresa. No entanto, alguns problemas estruturais de concorrência estão fora do âmbito de aplicação das regras de concorrência da UE ou não podem ser resolvidos da forma mais eficaz.