Comissão vai pedir empréstimos de 800 mil milhões para financiar recuperação

instrumento temporário de recuperação, NextGenerationEU - onde se inclui o Mecanismo de Recuperação e Resiliência - com vista a atrair investidores para os mercados europeus e reforçar o papel internacional do euro. O dinheiro vai ser obtido através de empréstimos.O dinheiro vai ser obtido através de empréstimos no valor de 150 mil milhões por ano, "contraídos nas condições mais vantajosas para os Estados-Membros e para os seus cidadãos" e deverá ser disponibilizado até 2026, o que, segundo o comunicado enviado pela Comissão às redações, tornará a UE num dos maiores emitentes em euros. "Todos os empréstimos contraídos serão reembolsados até 2058", acrescenta.

Esta não é a primeira vez que a Comissão Europeia recorre a empréstimos, mas o órgão avança que "os volumes, a frequência e a complexidade dos empréstimos associados ao NextGenerationEU exigiram uma mudança fundamental da abordagem aos mercados de capitais".Os empréstimos vão ser contraídos no âmbito de uma "estratégia de financiamento diversificada" que combina uma avaliação anual quanto ao volume dos empréstimos a contrair, relações estruturadas e transparentes com os bancos, vários outros instrumentos financeiros como obrigações de médio e longo prazo e(de curto prazo), e vários leilões e transações agrupadas.O fundo em questão, o NextGenerationEU faz parte da resposta da União Europeia à crise criada pela pandemia de covid-19 e tem como instrumento central o Mecanismo de Recuperação e Resiliência. Foi desenhado com o objetivo de "apoiar a recuperação económica e ajudar a construir um futuro mais ecológico, mais digital e mais resiliente", fazendo parte de um pacote de estímulo de montante superior a 2 biliões de euros.