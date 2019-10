Credores europeus dão "ok" a pagamento antecipado da Grécia ao FMI

Este é um pagamento parcial de 2,7 mil milhões de euros ao FMI, ficando a faltar pagar cerca de nove mil milhões de euros. Caso não tivesse a aprovação dos credores europeus, a Grécia, em paralelo ao pagamento ao Fundo, teria de pagar antecipadamente também uma parte dos 52,2 mil milhões de euros que deve ao MEE e ao FEEF."O pagamento antecipado da Grécia ao FMI vai ser benefício tanto para a Grécia como para o MEE", considera Klaus Regling, o diretor-geral do Mecanismo Europeu de Estabilidade, num comunicado onde refere que esta operação vai gerar poupanças para a Grécia dado que o país consegue financiar-se nos mercados a um custo mais baixo. Exemplo disso é que recentemente o Tesouro grego emitiu dívida a três meses com juros negativos.Para Regling esta operação irá "melhorar a sustentabilidade da dívida da Grécia e deverá ser recebida de forma positiva pelos mercados financeiros", podendo ter um impacto positivo no rating do país. O pedido de autorização tinha sido feito a 16 de setembro pelo Governo grego pela mão do ministro das Finanças, Christos Staikouras.Na última visita a Atenas, os técnicos do FMI elogiaram o novo Executivo e deixaram críticas à reta final do anterior Governo liderado por Alexis Tsipras. O Fundo tem recomendado menos ambição nos excedentes orçamentais , abrindo caminho a redução de impostos e aumento do investimento público.