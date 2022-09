Custos de mão-de-obra sobem 4,4% na UE no 2.º trimestre

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os custos horários da mão-de-obra na União Europeia (UE) subiram 4,4% no segundo trimestre deste ano, face ao mesmo período de 2021, divulgou o Eurostat. Na zona euro, cresceram 4% no mesmo período.





Segundo os dados revelados esta quinta-feira pelo gabinete de estatísticas da Europa, ambas as componentes do indicador de custos horários – salários/vencimentos; e custos não salariais – subiram na zona euro, respetivamente, 4,1% e 3,8%, em relação ao segundo trimestre do ano passado. Da mesma forma, na UE, os salários e vencimentos subiram 4,5% e os custos não salariais 4,1%.



Em Portugal, os custos horários da mão-de-obra cresceram 5,7% no segundo trimestre, face ao período homólogo. As maiores subidas no indicador foram registadas na Bulgária (14,4%), Hungria (12,7%) e Lituânia (12,5%), enquanto a Grécia recuou 1%.