Disrupções nas cadeias de abastecimento podem tirar até 920 mil milhões ao PIB da Zona Euro

Os constrangimentos nas cadeias de abastecimento devido à covid-19 e, mais recentemente, à guerra na Ucrânia podem custar 920 mil milhões de euros à zona euro até 2023. A conclusão é de um estudo divulgado esta terça-feira pela Accenture, que alerta para uma perda potencial equivalente a 7,7% do PIB da zona euro em 2023.No estudo "From Disruption to Reinvention – The future of supply chains in Europe" , a Accenture estima que a disrupção da cadeia de abastecimento devido à pandemia tenha custado à zona euro 112,7 mil milhões de euros em PIB perdido em 2021 e avisa que, com as dificuldades no abastecimento a manterem-se, os custos vão aumentar."Antes da guerra, a falta de fornecimento de materiais, falhas na logística e pressões inflacionárias já estavam a minar a recuperação económica na Europa, com o ressurgimento da procura e o acumular preventivo de bens a sobrecarregar as cadeias de abastecimento. A invasão da Ucrânia pela Rússia agravou a situação", nota a consultora.Num cenário em que a guerra se prolongue até 2023 e haja um embargo de petróleo e gás mais amplo à Rússia, o estudo revela que a zona euro pode registar "uma perda adicional do PIB de até 318 mil milhões de euros em 2022 e 602 mil milhões em 2023, enquanto que a inflação pode chegar a 7,8% em 2022, antes de cair em 2023"."Embora o consenso dos especialistas seja de que a Europa evitará a recessão este ano, a combinação da covid-19 e da guerra na Ucrânia tem o potencial de impactar significativamente a economia da Europa, causando uma desaceleração material no crescimento", refere Jean-Marc Ollagnier, CEO da Accenture na Europa.Enquanto antes da guerra era esperada uma normalização nas cadeias de abastecimento a partir do segundo trimestre deste ano, Jean-Marc Ollagnier considera que agora "não é esperado que isso aconteça antes de 2023". "Talvez nem até 2024, dependendo de como a guerra evoluir", indica.Tendo em conta que 30% do valor agregado total da zona euro depende de cadeias de abastecimento transfronteiriças funcionais, o estudo sugere que uma reinvenção dessas cadeias de abastecimento, para que se possam adaptar a uma "nova ordem económica" e evitar que a covid-19 e guerra aumentem a quantidade e duração dessas disrupções."Melhorar a eficiência energética e acelerar a transição para fontes de energia verde será fundamental para alcançar a segurança. E a capacidade de atrair, reter, e fazer o reskill e upskill dos colaboradores está a tornar-se uma das questões mais urgentes desta década", afirma Pedro Galhardas, que lidera a área de Strategy & Consulting da Accenture em Portugal.