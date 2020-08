Economia britânica contrai 20,4% no segundo trimestre. É a maior queda da Europa

"A economia começou a recuperar em junho com a reabertura das lojas, as fábricas começaram a aumentar a produção e a construção de casas continua a recuperar", disse Jonathan Athow, da ONS, acrescentando que "apesar disso, o PIB em junho ainda permanece um sexto abaixo do nível de fevereiro, antes de o vírus atacar". Em junho o PIB aumentou 8,7% face a maio, sendo que os economistas apontavam para um crescimento de 8%. Os serviços, a construção e a produção registaram quedas trimestrais recordes, principalmente nos setores mais expostos às restrições do governo, de acordo com o Office for National Statistics (ONS)."A economia começou a recuperar em junho com a reabertura das lojas, as fábricas começaram a aumentar a produção e a construção de casas continua a recuperar", disse Jonathan Athow, da ONS, acrescentando que "apesar disso, o PIB em junho ainda permanece um sexto abaixo do nível de fevereiro, antes de o vírus atacar". Em junho o PIB aumentou 8,7% face a maio, sendo que os economistas apontavam para um crescimento de 8%.

A economia do Reino Unido sofreu uma contração maior do que qualquer outro país na Europa no segundo trimestre, com o PIB (produto interno bruto) a cair 20,4% em cadeia no período em análise, naquela que é a maior queda da história numa das maiores economias do "velho continente".Este valor segue a contração também registada nos primeiros três meses do ano de 2,2% e vai ao encontro da expectativa do consenso dos economistas questionados pela Reuters, que apontava para uma redução histórica de 20,5%.O Governo de Boris Johnson é assim posto à prova, numa altura em que as discussões para ultimar os pormenores do divórcio do Brexit com a União Europeia continuam a revelar-se mal sucedidas. Caso não haja acordo até dezembro - a data limite do período de transição - ficarão muitas pontas soltas na relação económica entre ambos os lados.Esta foi a maior contração económica em comparação com os pares europeus. Em Espanha, a maior queda registada entre os países da União Europeia, o PIB encolheu 18,5%. Nos Estados Unidos, a economia perdeu 9,5% no mesmo período.A pandemia pressionou a prestação económica numa região que adiou o confinamento, face aos restantes países vizinhos. Atualmente, o Reino Unido tem o maior número de mortos registados devido ao coronavírus na Europa. As recentes subidas localizadas nas infeções aumentaram as preocupações sobre novos confinamentos.