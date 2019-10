Economia francesa cresce 0,3% no terceiro trimestre e supera estimativas

Os economistas antecipavam um abrandamento económico em França, mas isso não se confirmou, com o produto interno bruto (PIB) a crescer ao mesmo ritmo que no trimestre anterior.

O produto interno bruto (PIB) de França cresceu 0,3% no terceiro trimestre, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira, 30 de outubro, pelo instituto de estatística do país (INSEE).