Empresas continuam a sair da Catalunha. Foram 595 no segundo trimestre

A Catalunha viu menos empresas a sair das suas fronteiras no segundo trimestre em relação aos primeiros três meses do ano, mas continua a sofrer com este movimento: comparando a 2017, entre Abril e Junho, o número de empresas a abandonar a região triplicou, avança o Expansión.





No total, foram 595 as empresas que fizeram as malas para fora da Catalunha no segundo trimestre, mais 231% do que no ano anterior. O número caiu para menos de metade do registado entre Janeiro e Março, quando 1.695 empresas disseram adeus à região, mas é ainda assim uma soma considerável, sobretudo tendo em conta o conjunto de receitas: nesta óptica, a Catalunha perdeu 627 milhões de euros.