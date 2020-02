Encomendas nas fábricas alemãs surpreendem com queda

Uma queda inesperada nas encomendas das fábricas alemãs volta a fazer soar os alarmes quanto ao abrandamento da maior economia europeia.





No último dezembro, o declínio nas encomendas foi de 2,1%, a maior percentagem em quase um ano. Este número contraria os dados que têm apontado para uma recuperação na indústria germânica, que mostrou em 2019 o crescimento mais baixo desde 2013.





As encomendas das fábricas são uma métrica chave uma vez que constituem um indicador do nível de produção futuro.





Enquanto o governo aumentou as previsões de crescimento para 2020 para quase o dobro do verificado no último ano, apoiado nos números que mostram um mercado de trabalho resiliente, ameaças recentes como o coronavírus seguem a fazer sombra às economias.