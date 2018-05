Escalada do petróleo leva inflação na Zona Euro a aproximar-se da meta do BCE

O índice de preços no consumidor na Zona Euro cresceu em Maio ao ritmo mais elevado do último ano.

A inflação na Zona Euro disparou em Maio, aproximando-se da meta do Banco Central Europeu que visa uma taxa em torno dos 2%.

De acordo com o Eurostat, o índice de preços no consumidor (IPC) aumentou 1,9%, em Maio, contra o mesmo mês do ano passado, o que representa a taxa mais elevada desde o ano passado.

A estimativa preliminar do gabinete de estatística da Comissão Europeia situou-se bem acima do registo de Abril (1,2%), bem como das estimativas dos economistas, que apontavam para uma taxa de 1,6%.

Contudo, a forte subida da inflação em Maio terá sido sustentada sobretudo por factores temporários, reflectindo a escalada dos preços do petróleo, que este mês atingiram máximos desde 2014 e também a desvalorização do euro, que encarece os produtos importados.

O Eurostat dá conta que os preços dos produtos energéticos aumentaram 6,2% em Maio, o que compara com a subida homóloga de 2,6% registada em Abril. Excluindo os produtos alimentares e energéticos, a inflação em Maio situou-se em 1,1%, o que ainda assim também se situa acima do estimado pelos economistas.

Apesar da subida ter sido impulsionada por factores temporários, o aumento da inflação representa boas noticias para o Banco Central Europeu, que apesar das medidas de política monetária não convencionais que colocou no terreno não tem conseguido colocar a inflação nos níveis pretendidos.

Esta dificuldade em impulsionar a inflação, em conjunto com os sinais de abrandamento da economia europeia, levou a autoridade monetária a colocar um travão na expectativa de que estaria para breve a retirada do programa de compra de activos.