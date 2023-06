Eurobarómetro: Dois terços dos portugueses estão insatisfeitos com apoios anti-inflação

Leia Também Inflação desce para 7,4% em abril nos países da OCDE

Dois terços dos portugueses estão insatisfeitos com as medidas adotadas pelo Governo para dar resposta ao aumento do custo de vida, motivado pela subida da inflação. A conclusão é do Eurobarómetro , divulgado esta terça-feira, que indica que a maioria dos cidadãos viram o seu poder de compra diminuir e esperam que isso se mantenha no próximo ano. Eurobarómetro do Parlamento Europeu, realizado junto de 1.002 portugueses entre 26.376 cidadãos da União Europeia (UE), revela que 61% dos portugueses assistiram a uma diminuição do nível de vida devido ao choque inflacionista, uma taxa superior à média europeia (50%). Esse impacto foi notório sobretudo entre as famílias com menores rendimentos.Por outro lado, 29% dos inquiridos afirma que ainda não sentiu uma queda no seu poder de compra e 28% antecipam que essa perda de poder de compra possa começar a sentir-se apenas em 2024.Questionados sobre o grau de satisfação com as medidas adotadas para mitigar o impacto da inflação, 70% dos inquiridos em Portugal admitem estar descontentes com o que foi adotado pelo Governo português. O valor é superior à média europeia: em toda a UE, 65% dos europeus reconhece que não está contente com as medidas adotadas a nível nacional.Só 28% dos portugueses consideram que o Governo agiu bem nas medidas adotadas. Na UE, a avaliação às políticas nacionais adotadas para conter o impacto da inflação e combater a atual crise energética é mais favorável (33%).Quanto às medidas adotadas pela UE sobre essa matéria, 61% dos portugueses admitem estar insatisfeitos. Também aqui a percentagem é superior à média europeia (57%).