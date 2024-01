Excedente comercial da Zona Euro aumenta para 49,7 mil milhões até novembro

49,7

comércio dentro da Zona Euro caiu para 2.441 mil milhões de euros entre janeiro e novembro, o que corresponde a uma queda de 4,6% em comparação com igual período de 2022.

as exportações de bens da Zona Euro para o resto do mundo caíram para 252,5 mil milhões de euros, menos 4,7% em comparação com igual período do ano anterior. Já as importações contraíram para 232,2 mil milhões, um valor inferior em 16,7% ao registado no mesmo período de 2022.





423,1 mil milhões registado em 2022. As exportações de bens mantiveram-se estáveis em 2.352,5 mil milhões, ao passo que as importações caíram 16,1% para 2.327 milhões.

Já o comércio intra-UE caiu para 3.806,7 mil milhões de euros em janeiro e novembro, o que corresponde a menos 2,9% em comparação com o período de janeiro a novembro de 2022.



, segundo a estimativa rápida divulgada esta segunda-feira pelo Eurostat. O valor compara com um défice de 323,7 mil milhões registado em igual período do ano anterior, com as importações a caírem mais do que as exportações.Os dados do Eurostat indicam que, entre os meses de janeiro e novembro, as exportações de bens da Zona Euro para o resto do mundo caíram para 2.621,3 mil milhões de euros, o que corresponde a uma diminuição de 0,6% face a igual período do ano anterior. Já o acumulado das importações fixou-se em 2.571,7 mil milhões até novembro, menos 13,1% em comparação com 2022.Dada a, o saldo da balança comercial da Zona Euro foi, até novembro, positivo., devido sobretudo à subida acentuada dos preços da energia importados pelos países do euro.Já oContando apenas o mês de novembro,Na União Europeia, foi registado também um excedente comercial entre janeiro e novembro, de 25,5 mil milhões. O valor compara com um défice comercial de