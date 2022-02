Famílias da zona euro estão sentadas numa montanha de poupanças e isso pode ajudar na recuperação, diz o FMI

O Fundo Monetário Internacional calcula que os consumidores europeus terão poupado perto de um bilião de euros a mais em dois anos de pandemia do que o que seria normal. "Estimamos que as famílias da zona do euro economizaram quase um bilião de euros a mais nestes dois anos do que teriam feito se a pandemia nunca tivesse existido", referem os economistas Thomas McGregor, Nujin Suphaphiphat e Frederik Toscani num novo artigo publicado no blog oficial da instituição.





A poupança acima do normal em 2020 e 2021 foi transversal a toda a zona euro. De acordo com o FMI "as pessoas economizaram uma quantia recorde – equivalente a cerca de 8% do produto interno bruto (PIB) do conjunto das economias do euro." Poupanças que resultaram de dois fatores: por um lado, foram "forçadas", uma vez que grande parte das atividades esteve encerrada e, por outro, por precaução, dada a incerteza sobre a duração e severidade da crise pandémica. As famílias puseram de parte 50% mais do que em tempos "normais".



"Em tempos normais, os europeus poupam cerca de 12% do rendimento disponível", começam por exemplificar os economistas. "Como as famílias ficaram em casa e os mecanismos de apoio mantiveram o rendimento durante a pandemia, essa taxa de poupança aumentou acentuadamente para quase 19% em 2020 e 2021", detalham os técnicos do Fundo que apontam desde já algumas consequências de um esvaziamento deste "mealheiro" extra dos consumidores.





A grande maioria das famílias que aumentou os seus níveis de poupança em 2020 fizeram-no sem terem planeado, refere o supervisor bancário nacional.

Também as famílias portuguesas fizeram poupanças acima do habitual durante o período da pandemia. De acordo com os cálculos do Banco de Portugal, os portugueses amealharam cerca de 11,5 mil milhões de euros de poupança extra em 2020 e 2021. E a



Um impulso também extra



"O crescimento económico da área do euro e, potencialmente, a inflação teriam um grande impulso se os consumidores gastassem parte de suas economias extra reduzindo temporariamente a taxa de poupança para valores abaixo da observada antes da pandemia", refere o FMI.



Mesmo com um aumento regrado, o impacto seria relevante, indicam os economistas. "Mesmo um aumento moderado nos gastos – se as famílias usarem cerca de um terço das suas poupanças extra para consumirem mais em dois anos, por exemplo – adicionaria 2,5 pontos percentuais ao PIB e até 0,75 pontos percentuais à inflação até o final do segundo ano", calculam os economistas.



Onde estão as poupanças?



Os economistas Thomas McGregor, Nujin Suphaphiphat e Frederik Toscani concluíram que as economias feitas durante a pandemia foram, em grande medida, colocadas em depósitos bancários. "Metade do excesso de poupança da área do euro está em contas bancárias, o que significa que, em princípio, podem ser facilmente mobilizadas e utilizadas logo que as restrições da pandemia forem levantadas", sublinham os autores, lembrando que uma vez que "a maior parte da poupança foi forçada e não por precaução, como é mais comum durante as recessões", sugere que haverá propensão para o gasto imediato.





No entanto, os economistas também apontam riscos de uma rápida mobilização destes ativos para serem despejados na economia, apontando quatro razões para a cautela.





"Primeiro, o tipo de despesa que as famílias foram forçadas a renunciar durante a pandemia não é facilmente substituível. Quase 80% da queda total de gastos em 2020 resultou de quebras de consumo nos setores do alojamento e transporte", começam por apontar os economistas, indicando que "é improvável que os consumidores compensem todos os voos cancelados, estadias em hotéis ou refeições em restaurantes."





Em segundo lugar, "o excesso de poupança foi acumulado principalmente por famílias com rendimentos elevados" e, lembram que "normalmente estas famílias já economizam uma parcela maior do seu rendimento e, portanto, são menos propensas a gastar suas economias."





Em terceiro, "os problemas nas cadeias de abastecimento significam que muitos podem ter dificuldades para gastar as suas economias, mesmo que o desejem", devido a "prazos de entrega mais longos e preços mais elevados", tornando mais difícil a substituição por outros bens de valor semelhante.





E quarto, "a disseminação da variante ómicron significa que as famílias podem ser forçadas a economizar um pouco mais", mesmo que não o desejem.





Os autores concluem que face às incertezas, os decisores devem ajustar a política orçamental e monetária "acompanhando de perto a evolução da taxa de poupança" para "garantir um crescimento sustentado e equitativo, preservando a estabilidade dos preços".