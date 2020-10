Genebra introduz salário mínimo mais elevado do mundo

No passado domingo, quase dois terços do cantão de Genebra votaram a favor da introdução do novo salário mínimo que, segundo a CNBC, é o mais elevado do mundo.





Esta alteração de valores, rejeitada pelos eleitores em 2011 e em 2014, está prevista ainda para este mês de outubro, de acordo com o site Groupement transfrontalier europeen, uma organização que representa trabalhadores transfronteiriços em França e na Suíça.





A cidade de Genebra é conhecida como uma das cidades mais caras do mundo, sendo que se encontra em nono lugar na pesquisa de custo de vida global da empresa de consultoria de RH Mercer em 2020.





Em entrevista ao Guardian, Michel Charrat, presidente do Groupement transfrontalier europeen, afirma que esta medida representa uma "marca de solidariedade" com os moradores mais pobres de Genebra.





O novo salário mínimo de Genebra é mais do triplo do salário mínimo dos EUA, de 7,25 dólares por hora (6,17 euros), e mais do dobro do Reino Unido, de 8,72 libras por hora (9,61 euros).