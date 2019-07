Governador mais antigo do mundo vai completar 30 anos à frente do banco central

O governador do banco central há mais tempo em funções prepara-se para prolongar o seu mandato para mais de três décadas.

Mugur Isarescu, à frente do Banco Nacional da Roménia, deverá ver o seu mandato à frente do banco central renovado por mais cinco anos, isto depois de ter recebido o apoio no Parlamento romeno esta quarta-feira, 3 de julho, segundo a Bloomberg.

Mugur Isarescu assumiu a liderança do banco central da Roménia em 1990 e deverá permanecer neste cargo por mais cinco anos. O responsável tem 69 anos e passou por vários ciclos económicos e diferentes desafios. A Roménia viveu um período de hiperinflação e esteve à beira da falência. E, como a maior parte do mundo, não escapou à crise financeira de 2008.

O banco central enfrenta vários desafios, numa altura em que se prevê que a economia romena abrande e que o défice suba para níveis que quebram as regras da União Europeia. Além de o país já ter reiterado a sua intenção de integrar a Zona Euro.

"O próximo conselho enfrenta grandes desafios por causa dos crescentes desequilíbrios da economia", salientou na terça-feira, Mugur Isarescu durante uma audição no Parlamento.