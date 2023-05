Governo britânico estuda preços máximos para produtos alimentares essenciais

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, está a tentar chegar a acordo com os supermercados para introduzir um limite de preços de produtos considerados bens essenciais para tentar combater a inflação, releva o Sunday Telegraph na edição deste domingo.

As propostas estão na "fase de desenho", refere o jornal, citando uma fonte próxima de Downing Street. A participação dos retalhistas seria voluntária.



A proposta surge num contexto de crescente preocupação do governo com a pressão dos preços nos orçamentos familiares a que se junta o agravamento dos custos dos empréstimos para habitação e consumo.





Sunak fez da redução dos preços ao consumidor uma peça central da política do governo e prometeu levar a inflação para cerca de 5% até o final do ano. A taxa de inflação situou-se em 8,7% em abril, face aos 10,1% do mês anterior.







A concretizar-se esta medida, o jornal britânico lembra que seria a primeira vez desde a década de 1970 - quando o primeiro-ministro também Conservador, Edward Heath impôs limite de preços - que o país assistia a um controlo administrativo de preços.



O Reino Unido pode assim juntar-se a outros países europeus que impuseram cortes nos preços, mas através da via fiscal, reduzindo, ou eliminando, a taxa de IVA em produtos considerados essenciais. É o caso de Portugal, Espanha, Itália ou República Checa.



