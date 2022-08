Governo polaco anuncia mais ajudas aos consumidores para aquecer as casas

O Governo polaco anunciou novas ajudas aos custos de energia para aquecer as casas através de fontes de energia que excluam o carvão, de acordo com a ministra da Energia, Clima e Ambiente do país, Anna Moskwa, citada pela Efe.Este anúncio segue-se à aprovação pelo parlamento polaco de um apoio único de 3.000 zlotys (636 euros) para as famílias que usam o carvão como fonte de aquecimento.O mesmo valor será recebido por quem utilizar 'pellets', enquanto os lares que usem gás receberão 500 zlotys (106 euros).Moskwa disse que a maioria das casas polacas, cerca de 5,4 milhões, conta com aquecimento de grandes fornecedores a preços regulados.A ministra acrescentou que o aumento máximo dos preços no consumidor será congelado quando atingir 40%.De acordo com uma apresentação preparada do Ministério da Energia e Clima polaco, as alterações propostas podem beneficiar 6,6 milhões de famílias e estão avaliadas em 9,1 mil milhões de zlotys (1,93 mil milhões de euros).No dia 16 de abril, a Polónia implementou um embargo ao carvão proveniente da Rússia, que os consumidores individuais importavam principalmente para o aquecimento, o que contribuiu para o aumento dos preços.Moskwa disse que, de acordo com os dados do Ministério, os consumidores que usam carvão estão entre os mais vulneráveis.