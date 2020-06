As taxas mais negativas foram registadas na Estónia (-1,8%), Luxemburgo (-1,6%), Chipre e Eslovénia (-1,4%). Portugal registou uma queda de -0,1% em abril para -0,6% em maio.Ainda assim, com o impacto da covid-19, houve países que conseguiram ver a sua taxa de inflação anual crescer. Foi o caso da Polónia, que registou um aumento da inflação de 2,9% em abril para 3,4% em maio.A contribuição mais elevada veio do segmento da comida, álcool e tabaco (+0,64 pontos percentuais), seguido dos serviços (+0,59 pp) e bens não industriais (+0,06 pp). O único contributo negativo veio do setor da energia (-1,20 pp).Se alargarmos o espólio para os 27 países que compõem a União Europeia, a taxa de inflação anual foi de 0,6% em maio, caindo dos 0,7% registados no mês anterior.