Em abril, a maior contribuição para a taxa anual de inflação na Zona Euro veio do segmento de alimentação, álcool e tabaco (+0,67 pontos percentuais), seguido pelos serviços (+0,52 pp) e bens industriais não energéticos (+0,09 pp). No segmento de energia verificou-se uma taxa negativa de -0,97 pp. A taxa anual mais baixa foi registada pela Eslovénia (-1,3%), pelo Chipre (-1,2%) e pela Estónia e Grécia (ambos com -0,9%). No lado oposto da tabela estão a República Checa (+3,3%), a Polónia (+2,9%) e a Hungria (+2,5%).

A taxa anual de inflação da Zona Euro registou uma queda para os 0,3% em abril, abaixo dos 0,7% registados no mês anterior, segundo os dados revelados pelo Eurostat, o instituto de estatística da União Europeia, nesta quarta-feira, dia 20 de maio.O valor registado no mês de abril foi inferior ao previsto nos dados preliminares do instituto que apontavam para uma taxa de inflação no mesmo período em análise de 0,4%. Em abril do ano anterior a taxa tinha sido de 1,7%.A taxa agregada dos 27 Estados-membro que compõem a União Europeia sofreu também uma redução para os 0,7% em abril, face aos 1,2% registados em março.