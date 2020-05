As primeiras previsões apontavam para uma contração de 6,2%, como consequência dos efeitos da pandemia na economia alemã.



No entanto, o Intituto considera que em 2021 já haverá uma expansão, prevendo-se um crescimento de 10,2%.



De acordo com o instituto, se os efeitos da pandemia persistirem por apenas cinco meses, a contração será de 3,9%. Contudo, se levar mais de um ano para normalizar a situação, a queda do PIB poderá chegar a 9,3% este ano.



A previsão de primavera do governo alemão, divulgada no final de abril, colocava a queda do PIB este ano em 6,3%.



Esta estimativa até superou a apresentada anteriormente pelos principais institutos económicos, que calcularam queda de 4,2%.



A Alemanha evitou a recessão em 2019, aumentando seu PIB em 0,6%, após avançar 1,5% em 2018 e 2,5% em 2017.

