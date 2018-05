Na Irlanda a maioria dos votantes no referendo garantiram a vitória do "sim" na alteração à lei que abre o caminho para a despenalização do aborto.

Clodagh Kilcoyne/Reuters



Perto de 3,5 milhões de eleitores estavam habilitados a votar no referendo que visava a Oitava Emenda da Constituição irlandesa, cuja revogação abre caminho a uma nova lei que legalize o aborto naquele país.

Os boletins do referendo davam a escolher entre a aprovação ou não da proposta de alteração da Constituição, para substituir o artigo 40.3.3°, ou a Oitava Emenda (introduzida em 1983), pela frase: "Pode ser feita provisão por lei para a regulamentação da interrupção da gravidez".

Actualmente, o aborto é proibido na República da Irlanda e pode resultar numa sentença de 14 anos de prisão para a mulher e para o médico ou profissional de saúde que a auxilie.

O governo deverá agora propor a aprovação de uma lei que possibilite o aborto até às 12 semanas de gravidez em qualquer circunstância.

Depois das 12 semanas, a interrupção voluntária de gravidez só será autorizada se existir risco grave para a vida ou saúde mental da mãe, ou se for identificada no feto uma anomalia que provavelmente leve à sua morte antes ou logo após o nascimento.

A legalização do aborto garantiu a maioria dos votos na Irlanda. Os resultados oficiais, avança a Reuters, dá uma vitória a quem apoia a liberalização de 66%.Num país maioritariamente católico, o referendo deu a vitória à legalização.As sondagens apontavam para uma votação no sim de 68% dos votos contra os 32% do não, segundo a sondagem à boca das urnas do institutoIpsos/MRBI realizada para o jornalIrishTimes junto de 4.000 eleitores.