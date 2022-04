Marcelo e Costa felicitam Macron

O Presidente da República felicitou este domingo, "calorosamente e com amizade", Emmanuel Macron pela sua reeleição como Presidente da República francesa, desejando-lhe "os maiores sucessos neste segundo mandato, com o reforço das já excelentes relações bilaterais, bem como no quadro da União Europeia e no contexto multilateral".





Numa nota publicada no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa salienta que "na atual situação de guerra às portas da União Europeia, é particularmente importante poder continuar a contar com uma França forte, defensora dos Direitos Humanos e do Direito Internacional, da Democracia e do Estado de Direito, de um reforço da solidariedade europeia e do caminho comum para a Paz, o progresso social e o desenvolvimento sustentável".





Também António Costa já reagiu à vitória de Macron, felicitando o Presidente francês que foi eleito para o segundo mandato.





"É com grande entusiasmo que encaro a perspetiva de continuarmos a trabalhar em conjunto nos próximos quatro anos", escreveu o primeiro-ministro na rede social, acrescentando que "o Povo francês demonstrou uma vez mais o seu compromisso com o projeto europeu.





As primeiras projeções ao resultado da segunda volta das eleições presidenciais francesas apontam para que Macron tenha atingido 58,2% dos votos, enquanto Marine Le Pen se tenha ficado pelos 41,8%