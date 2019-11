"O Brexit é uma escola de paciência. É uma escola de tenacidade", diz o negociador-chefe da União Europeia para o Brexit, no palco principal do Web Summit.

Ainda assim, congratula-se pelo acordo já alcançado entre o Reino Unido e a União Europeia, aprovado pelo parlamento britânico mas ainda não ratificado. Com eleições pelo meio, o Reino Unido pediu mais tempo para ratificar o acordo, o que foi concedido pela União Europeia. "O Brexit é uma escola de paciência. É uma escola de tenacidade", disse Barnier.



É neste contexto que reconhece que "tudo o que já foi conseguido é um passo necessário, mas não é o destino", até porque ainda há muito por negociar. Os dois pilares da relação futura entre o Reino Unido e a União Europeia, detalhou, vão assentar na parceria comercial e na parceria estratégica.



"A primeira será difícil, desde logo porque o tempo é muito curto", assumiu, frisando que não haverá mão leve por parte da União Europeia. "Haverá maior concorrência económica. Mas a União Europeia não tolerará vantagens concorrenciais injustas. Queremos condições de igualdade concorrencial, fiscal e ambiental. Vamos insistir em 'dumping' zero", sublinhou.



Quanto à parceria estratégica, ainda que "sem precedentes na dimensão e na profundidade", Barnier acredita que "a Europa poderá estar outra vez no centro da próxima revolução tecnológica" e que "o Reino Unido poderá cooperar com a Europa".



E concluiu: "Na Comissão Europeia, estamos prontos para começar essa negociação assim que o Reino Unido ratifique o acordo alcançado".

