Ministro das Finanças alemão defende criação de seguro de desemprego europeu

O ministro das Finanças alemão, Olaf Scholz, defendeu hoje a criação de um seguro de desemprego europeu que complementasse as prestações de cada país em situações de crise económica, mas cujas verbas usadas fossem devolvidas pelos Estados-membros.

"Sou apoiante da ideia de se complementarem os seguros de desemprego nacionais com um sistema de apoio para toda a zona euro. Um país no qual uma crise económica leva a que muitas pessoas percam o seu emprego, o que afectaria gravemente o seguro de desemprego nacional, devia poder usar dinheiro emprestado desse seguro comum", afirmou Olaf Scholz, em entrevista à revista alemã "Der Spiegel", hoje publicada.





O governante alemão sustentou que, "quando a recessão acabasse, esse país deveria devolver o dinheiro recebido, ao mesmo tempo que se esforçaria para tornar os seus sistemas de prestações sociais mais resistentes".





Na entrevista, Olaf Scholz recordou a estratégia seguida pela Alemanha para ultrapassar a crise de 2008, na qual se protegeram postos de trabalho através de apoios estatais, medida que foi possível porque a Alemanha pôde recorrer a "reservas no seguro de desemprego que se acumularam nos tempos de boa conjuntura" económica.





De acordo com o responsável, também esta experiência poderia ser replicada na Zona Euro, com as reservas a serem destinadas ao tal seguro de desemprego europeu. A seu ver, falta solidariedade entre os países na Zona Euro.





Contudo, e tal como já havia defendido o seu antecessor, Wolfgang Schäuble, insistiu na criação de um imposto sobre as transacções financeiras.