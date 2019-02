Ao mesmo tempo que a economia meteu um pé no travão, Itália foi confrontada com mais despesas no serviço da dívida pública uma vez que os juros exigidos pelos investidores subiram desde que o Governo populista chegou ao poder. O conflito entre Roma e Bruxelas por causa do Orçamento do Estado para 2019 - apesar de ter sido resolvido (para já) - deixou feridas na confiança que existe na economia italiana.



A monitorização de 50 mil tweets por dia está a permitir ao Instituto Nacional de Estatística de Itália (Istat) medir o pulso económico dos italianos. O índice de sentimento económico, apurado através das publicações em italiano no Twitter, é uma nova estatística que foi lançada esta semana. Os primeiros resultados não são animadores: os italianos não estão contentes com o andamento da economia, que entrou em recessão no final do ano passado Os resultados da estatística experimental, que deteta posts com determinadas palavras-chave, mostram que nos últimos meses de 2018 o índice registou uma queda. Este é um indicador de alta intensidade (é medido diariamente) e algo nervoso, mas a tendência apurada pelo Istat indica que em dezembro houve uma "diminuição acentuada". No gráfico é possível ver a evolução desde o início de 2016 até ao final do ano passado:Esta deterioração do sentimento económico apurado através do Twitter vai ao encontro daquilo que aconteceu de facto na economia italiana. Itália entrou em recessão técnica no final de 2018 uma vez que o PIB contraiu em dois trimestres consecutivos. 2019 não deverá ser melhor, pelo menos segundo as previsões da Comissão Europeia que antecipam um ligeiro crescimento de 0,2%.