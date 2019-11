a assembleia europeia indica que o pedido de levantamento da imunidade parlamentar do eurodeputado português foi feito ao Parlamento Europeu pelo Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto em 26 de novembro de 2018 e depois pelo próprio eleito do PSD no início deste ano.

Um relatório da comissão parlamentar dos Assuntos Jurídicos, hoje aprovado na sessão plenária do Parlamento Europeu, em Bruxelas, dá conta de que, "José Manuel Fernandes, na qualidade de Presidente da Câmara de Vila Verde e no exercício de tais funções, em conluio com outrem, está a ser investigado por ter alegadamente violado os princípios gerais das normas de contratação pública", isto num contrato adjudicado a 22 de dezembro de 2008.



Em concreto, o eurodeputado está acusado de ter violado os "princípios de imparcialidade, neutralidade, concorrência e transparência, permitindo que uma empresa ficasse numa posição mais benéfica do que os demais concorrentes e participando alegadamente na preparação e na conclusão prévias dos documentos exigidos para o processo de concurso", assinala o documento.



Citado pela nota, José Manuel Fernandes destaca que o próprio solicitou o levantamento da imunidade. "Se fosse juridicamente possível, teria prescindido imediatamente da imunidade parlamentar. Reafirmo a minha total disponibilidade e prontidão para colaborar com as autoridades de investigação, que, estou certo, oportunamente concluirão pela inexistência de qualquer ilegalidade ou irregularidade", assinala o eurodeputado social-democrata.



No relatório, a comissão parlamentar dos Assuntos Jurídicos argumenta que este processo judicial não incide sobre "opiniões ou votos expressos no exercício do mandato de eurodeputado", realçando não ter encontrado "elementos factuais que indiquem que a intenção subjacente ao processo pudesse prejudicar a atividade política do deputado e, por conseguinte, o Parlamento Europeu".



Em fevereiro passado, o eurodeputado José Manuel Fernandes anunciou que foi pedido o levantamento da sua imunidade parlamentar, no âmbito de uma investigação judicial relacionada com um concurso público internacional adjudicado em 2008 pela Câmara de Vila Verde, a que presidia.



Em nota enviada à Lusa, José Manuel Fernandes afirmou na altura a sua "total disponibilidade e prontidão para colaborar com as autoridades competentes" e manifestou-se convicto de que se concluirá pela "inexistência de qualquer ilegalidade ou irregularidade".



Em causa está um concurso público internacional lançado pelo município de Vila Verde há mais de dez anos e adjudicado em 2008, mas cujas obras "nunca chegaram a ser concretizadas, por ter sido posteriormente reequacionada a sua pertinência, face à grave crise financeira que, entretanto, Portugal atravessava", explicou o eurodeputado à Lusa.



"Não houve, por isso, nenhuma transação financeira nem dispêndio de qualquer dinheiro público", sublinhou José Manuel Fernandes. O eurodeputado indicou ainda que a competência relativa às obras municipais estava delegada desde 2005, início do mandato, noutro membro do executivo municipal.

O Parlamento Europeu decidiu hoje levantar a imunidade ao eurodeputado do PSD José Manuel Fernandes, após um pedido feito pela justiça e pelo próprio, relativo a uma eventual ação judicial por um alegado crime de prevaricação.Em comunicado, a assembleia europeia indica que o pedido de levantamento da imunidade parlamentar do eurodeputado português foi feito ao Parlamento Europeu pelo Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto em 26 de novembro de 2018 e depois pelo próprio eleito do PSD no início deste ano.