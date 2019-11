Participação nas eleições espanholas está ainda mais abaixo face a abril

O número de eleitores espanhóis que até às 18:00 de Madrid (17:00 em Lisboa) já tinham votado nas eleições gerais deste domingo, 10 de novembro, era de 56,8%, uma participação eleitoral quase quatro pontos percentuais abaixo dos 60,74% registados, à mesma hora, nas eleições parlamentares de 28 de abril.





Se se confirmar a tendência de as eleições gerais deste domingo registarem uma afluência às urnas inferior àquela que foi verificada na eleição de abril, então estar-se-á perante um padrão: a repetição de eleições traduz-se numa menor afluência às urnas.





É que depois de na eleição de dezembro de 2015 se ter observado uma participação de 69,7%, na repetição de eleições meio ano depois, a 26 de junho de 2016, a afluência recuou cerca de três pontos percentuais para 66,5%. Nas eleições de abril que resultaram num novo parlamento bloqueado, a taxa de participação eleitoral foi de 71,8%.





Se durante esta manhã a afluência estava acima da que foi registada na última eleição, os dados conhecidos às 14:00 em Madrid já mostravam um decréscimo da participação na ordem os 3,5 pontos percentuais.





De acordo com os dados disponibilizados pelo Ministério do Interior de Espanha, a afluência às urnas é inferior a abril em todas as regiões autonómicas, sendo que a maior quebra acontece nas Baleares.