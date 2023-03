Peso da Rússia nas importações e exportações da UE reduzido a metade

O peso da Rússia nas importações da União Europeia (UE) e nas exportações do conjunto dos 27 estados-membros para a Rússia foi reduzido a metade desde o início da guerra na Ucrânia, segundo o Eurostat.



De acordo com dados divulgados nesta sexta-feira, 3 de março, pelo gabinete de estatística europeu, a Rússia passou a representar 4,3% das importações da UE (fora da UE) em dezembro de 2022, quando em fevereiro do ano passado, mês da invasão russa da Ucrânia, o país liderado por Vladimir Putin representava 9,5%.



Durante o mesmo período, o peso da Rússia nas exportações da UE (fora da UE) caiu de 4% para 2%.



"As trocas comerciais com a Rússia foram fortemente afetadas depois da invasão russa à Ucrânia, com a UE a impor restrições às importações e exportações de vários produtos. Os efeitos destas medidas foram particularmente visíveis nos últimos meses", escreve o Eurostat, em comunicado.



Ao mesmo tempo, o défice comercial da UE com a Rússia, que atingiu um pico de 18,2 mil milhões de euros em março, desceu progressivamente até atingir os 6 mil milhões em dezembro. O valor das importações da Rússia desceu 53%, de 21,8 mil milhões em março de 2022 para 10,3 mil milhões de euros em dezembro passado.



Além disso, com a Rússia a ser substituída gradualmente por outros parceiros comerciais, o peso do país nas importações da UE (fora da UE) em seis produtos essenciais (sobretudo bens energéticos e matérias-primas) também diminuiu. Destaque para as quedas do peso da Rússia na importação de carvão (de 45% em 2021 para 22% em 2022), gás natural (de 36% para 21%), fertilizantes (de 29% para 22%), de petróleo (de 28% para 21) e de ferro e aço (de 16% para 10%).