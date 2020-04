Pedro Sánchez considerou ainda que os mecanismos financeiros à disposição da UE "não devem ser administrados pela desigualdade e pela punição das economias supostamente mais pequenas", porque todos eles, os 27, estão a lutar contra uma pandemia sem precedentes.



"Esta crise não tem culpados", insistiu, e avisou que ela pertence a todos e não faz distinção entre norte e sul ou esquerda e direita, concluindo que "a austeridade não é a forma" de enfrentar a doença.



Sánchez apelou aos partidos da oposição representados no Parlamento Europeu e às restantes instituições da União que "exerçam a sua influência" junto dos seus homólogos europeus para que "se façam ouvir" e "defendam Espanha" perante a Europa.



Por isso, apelou aos partidos, como o PP (Partido Popular, direita), que têm força na Europa para "exercerem a sua influência a favor de Espanha e da UE".



