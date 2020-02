Primeiros resultados na Irlanda apontam para vitória do Sinn Féin

Full results:

Sinn Féin 24.5% first preference votes

Fianna Fáil 22.2%

Fine Gael 20.9%#GE2020 pic.twitter.com/QhHCODFd5G — Naomi O'Leary (@NaomiOhReally) February 9, 2020 Apesar de os resultados apontarem para uma vitória inesperada do Sinn Féin, este partido apenas concorreu com 42 candidatos a 39 círculos, cerca de metade do Fine Gael e Fianna Fáil, o que terá um impacto no resultado final. São necessários 80 deputados para ter uma maioria no Dáil (parlamento irlandês) de 160 lugares.



Tanto o Fine Gael como o Fianna Fáil recusaram qualquer coligação com o Sinn Féin antes das eleições. Este domingo, após a contagem dos primeiros votos, os líderes dos dois principais partidos irlandeses disseram que havia diferenças com o Sinn Féin difíceis de ultrapassar.



A última projeção para a distribuição dos lugares feita pela University College Dublin para a estação de televisão RTÉ dá 45 deputados ao Fianna Fail, 37 ao Sinn Féin e 36 ao Fine Gael. Estes números reforçam a ideia de que o sistema partidário irlandês passou a ser de três partidos, rompendo com o bipartidarismo que durou 100 anos.



De acordo com o Guardian, a campanha do Sinn Féin foi beneficiada pelo aumento significativo das rendas das casas na Irlanda, assim como o crescente número de sem-abrigo e as listas de espera nos hospitais que criaram desilusão nos eleitores perante o "establishment". Apesar de os resultados apontarem para uma vitória inesperada do Sinn Féin, este partido apenas concorreu com 42 candidatos a 39 círculos, cerca de metade do Fine Gael e Fianna Fáil, o que terá um impacto no resultado final. São necessários 80 deputados para ter uma maioria no Dáil (parlamento irlandês) de 160 lugares.Tanto o Fine Gael como o Fianna Fáil recusaram qualquer coligação com o Sinn Féin antes das eleições. Este domingo, após a contagem dos primeiros votos, os líderes dos dois principais partidos irlandeses disseram que havia diferenças com o Sinn Féin difíceis de ultrapassar.A última projeção para a distribuição dos lugares feita pela University College Dublin para a estação de televisão RTÉ dá 45 deputados ao Fianna Fail, 37 ao Sinn Féin e 36 ao Fine Gael. Estes números reforçam a ideia de que o sistema partidário irlandês passou a ser de três partidos, rompendo com o bipartidarismo que durou 100 anos.De acordo com o Guardian, a campanha do Sinn Féin foi beneficiada pelo aumento significativo das rendas das casas na Irlanda, assim como o crescente número de sem-abrigo e as listas de espera nos hospitais que criaram desilusão nos eleitores perante o "establishment".

Os votos continuam a ser contados, mas os primeiros resultados dão a vitória ao Sinn Féin, antigo braço político do já inativo IRA. De acordo com a BBC , contadas todas as primeiras preferências dos eleitores, este partido republicano colhe 24,5% dos votos, seguindo-se os centristas do Fianna Fáil com 22,2% e os democratas-cristãos do Fine Gael, partido que governa atualmente, com 20,9%.Nenhum dos partidos deverá ter eleitos suficientes para assegurar uma maioria no Parlamento irlandês. Contudo, as possíveis coligações dependerão dos resultados finais, os quais ainda demorarão a ser apurados dada a complexidade do sistema eleitoral irlandês. As eleições realizaram-se no sábado , 8 de fevereiro.