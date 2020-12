Produção industrial sobe 2,1% na Zona Euro em outubro

A produção industrial na Zona Euro subiu 2,1% e na União Europeia escalou 1,9% em outubro deste ano, comparando com o mês anterior, de acordo com os dados divulgados hoje pelo Eurostat."A produção industrial surpreendeu pela positiva em outubro, deixando a produção apenas 3,5% abaixo dos níveis de pré-pandemia", escreveram os analistas do ING, numa nota, que acrescentam que "a incerteza do inverno pode significar uma queda".Na União Europeia a produção de bens capitais cresceu 2,6%, bens intermédios subiu 2,1% e energia 1,2%, enquanto que a produção de bens não duráveis caiu 0,4%.Entre os Estados-membros as maiores subidas foram na Bélgica (6,9%), na Alemanha (3,4%) e na Eslovénia (3,1%). A Dinamarca foi quem registou a maior queda (-5,8%).Comparando com o período homólogo, este indicador caiu 3,8% na Zona Euro e 3,1% na União Europeia.