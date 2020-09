Recuperação na Europa tépida com PMI a perder força em agosto

A recuperação no setor privado da Zona Euro perdeu alguma força em agosto, depois da forte recuperação no mês anterior, com contrações registadas no índice PMI compósito - que mede o pulso à saúde da atividade económica na região e agrupa os setores dos serviços e indústria - em países do sul da Europa, como Espanha e Itália.Enquanto que o setor da indústria transformadora ganhou força em agosto, o setor dos serviços comprometeu, de acordo com o relatório, que evidenciou uma perda nas encomendas, um corte de empregos e uma queda de confiança nas perspetivas futuras da recuperação.O índice compósito, que reúne ambos os setores caiu para 51,9 pontos em agosto, de 54,9 pontos em julho. As leituras da Alemanha e de França diminuíram, mas mantiveram-se ainda acima dos 50 pontos, marca que divide a expansão da contração. Em Itália e Espanha o valor desceu para 49,5 pontos e 48,4 pontos, respetivamente."A recuperação perdeu algum ímpeto", confirmou o economista do IHS Markit, Chris Williamson, acrescentando que "é provável que no outono a recuperação económica se mantenha forte, após o colapso sentido na primavera", mas "o novo relatório sublinha que os decisores políticos vão ter de estar focados na sustentabilidade económica".A próxima reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) é no próximo dia 10 de setembro, na próxima semana, mas não é expectável que Christine Lagarde, a líder da instituição, faça grandes alterações à política da instituição europeia.Atualmente, o seu PEPP - o programa especial de resposta à pandemia - continua com muitos milhares de milhões para gastar e o BCE já fez saber que não pretende deixar nenhuma nota no envelope por gastar. A continuar ao ritmo atual semanal de mais de 22 mil milhões de euros, espera-se que o saldo termine em outubro do próximo ano, de acordo com os cálculos do Negócios.Hoje, também o presidente francês Emmanuel Macron anunciou um novo envelope de 100 mil milhões de euros para apoiar a economia local.A deterioração do PMI em agosto esteve relacionada com as preocupações quanto à propagação da covid-19 em todo o mundo, adianta o economista do IHS Markit, principalmente em países onde as medidas de contenção continuam mais rígidas, como Itália e Espanha.