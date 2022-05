Reforma do mercado de carbono avança no Parlamento Europeu

O projeto de reforma do mercado do carbono avançou esta terça-feira no Parlamento Europeu, com uma comissão a aprovar o seu alargamento aos transportes e à construção e com uma aceleração do calendário para uma taxa sobre o carbono nas fronteiras.A comissão do Ambiente pronunciou-se sobre vários textos do plano proposto em julho de 2021 pela Comissão Europeia, designado 'Fit for 55', para reduzir em pelo menos 55% até 2030, com referência a 1990, as emissões de gases com efeito de estufa da União Europeia.As posições adotadas por esta comissão parlamentar vão agora ser levadas à sessão plenária no início de junho, antes de começarem as negociações com os Estados-membros para definir os textos.