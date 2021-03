Reino Unido aumenta imposto sobre empresas mais lucrativas para 25%

O Reino Unido atualizou o Orçamento do Estado esta quarta-feira e, entre as novidades, avançou que as empresas com lucros acima das 50.000 libras vão notar um agravamento progressivo dos impostos a pagar ao Governo, até que, na fasquia das 250.000 libras, ficarão sujeitas a uma taxa máxima, de 25%.





"Estou a proteger os negócios mais pequenos, com lucros de 50.000 libras ou menos, criando uma taxa de pequenos lucros, que manter-se-á nos atuais 19%", afirmou o ministro das Finanças britânico, Rishi Sunak. "Isto significa que cerca de 70% das empresas – 1,4 milhões de negócios – não serão de todo afetadas" pelo aumento nos impostos, completou.





A economia do Reino Unido deve crescer 4% em 2021, face a uma previsão anterior de 5,5%, de acordo com o gabinete independente para a responsabilidade orçamental (OBR, na sigla em inglês). A economia deve alcançar o volume pré-pandemia em meados de 2022. Contudo, a previsão é que, em cinco anos, a economia do Reino Unido esteja 3% abaixo dos níveis que eram expectáveis caso a covid-19 não tivesse vindo baralhar as contas.





O Governo vai avançar com um investimento de mais 65 mil milhões de libras em apoios fiscais durante o ano fiscal 2021/2022, o que eleva as o custo das medidas implementadas pelo Governo em resposta à pandemia para um total de 407 mil milhões de libras. As restrições, de acordo com o plano atual, deverão ser removidas gradualmente até regressar à normalidade em junho de 2021. O plano de vacinçaão prevê que toda a população adulta esteja inoculada até julho.