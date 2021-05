Reino Unido está a importar mais de fora da UE pela primeira vez desde 1997

É a primeira vez desde 1997 que o Reino Unido importa mais bens do resto do mundo do que da União Europeia. As contas de março mostram que o antigo estado-membro favoreceu o resto do mundo com mais 1,5 mil milhões de libras em compras.





A notícia é avançada pelo Financial Times que cita números divulgados esta quarta-feira pelo Office for National Statistics (ONS), o organismo oficial de estatísticas daquele país. Segundo o ONS, durante os primeiros três meses de 2021 as importações de bens provenientes da UE ficaram-se pelos 50,6 mil milhões de euros face aos 53,2 mil milhões de compras feitas ao resto do mundo. Só no mês de março as compras totalizaram 17,8 mil milhões à UE e 19,3 mil milhões a outros países, excluindo sempre metais preciosos.





Ainda assim, o país tem vindo a importar cada vez mais bens da UE, já que o ONS dá conta de um crescimento das importações de bens provenientes de estados-membros de 4,5% em cadeia. Mas o crescimento é superior no que toca ao resto do mundo, onde a mesma taxa varia 8,4%.





Face à volatilidade do comportamento das importações, o ONS julga ser demasiado cedo para perceber se este marco é um indicador da mudança das relações do país a longo prazo, já que os mercados globais têm sido fortemente impactados pela pandemia – importando menos em período de confinamento, e recuperando com o levantar das medidas restritivas.





Ainda assim, uma coisa é certa para o ONS que atribui o aumento das importações à evolução favorável da situação pandémica e ao tempo passado desde que o país se retirou da UE. A saída foi responsável por claro um declínio nas importações face aos estados-membros.





Exportações também cresceram

A balança comercial do país detetou também um aumento das importações na ordem dos 9,4%, que ascenderam aos 26,7 mil milhões de libras em março de 2021.





Entre as rubricas responsáveis pela subida está o aumento da procura externa de maquinaria e equipamentos de transporte de fabrico britânico, ligados à industria automóvel.