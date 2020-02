Em causa esteve o apoio no estado de Turíngia a um Executivo dos liberais liderados por Thomas Kemmerich que também contou com os votos da extrema-direita, a AfD (Alternativa para a Alemanha), sobre a qual havia um "cordão sanitário" no sistema político alemão até ao momento. O caso - que Merkel apelidou de "imperdoável" - levou à demissão do Governo regional para a realização de novas eleições. De acordo com o Financial Times , Annegret Kramp-Karrenbauer - que ganhou a corrida para suceder a Merkel em dezembro de 2018 - aconselhou a liderança local da CDU a não apoiar o candidato ao lado da AfD, mas foi desautorizada. Este episódio, em conjunto com outras gaffes, levaram à queda da sua autoridade dentro do partido e nas intenções de voto das sondagens.Com a demissão da liderança do partido fica também inviável uma candidatura a chanceler. De acordo com o porta-voz da CDU, AKK considera que o líder do partido e o candidato a chanceler devem ser a mesma pessoa. As eleições federais realizam-se no próximo ano entre agosto e outubro.A ainda líder da CDU é também ministra da Defesa, cargo que assumiu em substituição de Ursula von der Leyen, que saiu para ser presidente da Comissão Europeia. De acordo com a Reuters , Merkel quer que AKK continue no Governo. Na conferência de imprensa, a própria confirmou que irá manter-se no Executivo até ao final da legislatura e disse que não esperava que a sua decisão tivesse impacto na estabilidade da coligação de Governo (democratas-cristãos com os sociais-democratas do SPD).Segundo a Bloomberg, a sucessão de AKK não será imediata, sendo tratada durante o verão, pelo que continuará como presidente do partido até se encontrar outro candidato. Mantendo a sua linha política, Annegret Kramp-Karrenbauer apelou aos militantes do partido para continuarem a fechar a porta tanto à extrema direita (AfD) como à extrema esquerda (Die Linke).(Notícia atualizada às 13h44 com mais informação)