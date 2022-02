Portugal também encerra espaço aéreo à aviação russa. Já são pelo menos 17 países europeus

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia vão discutir este domingo o financiamento de material militar ao exército ucraniano, anunciou o Alto Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Josep Borrell, no Twitter.



"Os ministros do Conselho dos Negócios Estrangeiros vão discutir a proposta de utilização do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz para financiar o fornecimento de material letal e medidas para facilitar a coordenação entre os Estados-membros", indicou Borrell na publicação.



O chefe da diplomacia da União Europeia acrescentou que os ministros "também vão adotar sanções económicas mais duras, incluindo a exclusão dos bancos russos do mecanismo SWIFT".



#FAC ministers will discuss proposal to use European Peace Facility to finance supply of lethal material to Ukrainian army and how to facilitate related Member State coordination

We will also adopt further tough economic sanctions, including exclusion of Russian banks from #SWIFT https://t.co/tn2FTZDuzG