UE alerta Londres que acordo do Brexit para os serviços financeiros continua distante

O acordo original do Brexit é omisso quanto a essa tal equivalência, que é necessária para que as empresas que atuam em Londres possam vender os seus serviços para o mercado único europeu.

Certo é, como reforçou McGuinness, o Reino Unido vai perder parte do acesso ao mercado europeu neste setor que é determinante para as exportações britânicas.

A União Europeia (UE) alertou Londres que um acordo financeiro, como parte do divórcio do Brexit, continua por alcançar, de acordo com"A mudança está a chegar", começa por dizer McGuinness, à Bloomberg TV, acrescentando que "não há como recriar o mercado único de serviços financeiros quando uma das partes decide abandonar o mercado único".Com grande parte do setor financeiro afastado do acordo comercial entre o Reino Unido e a UE, que levou ao divórcio 31 de dezembro do ano passado, as empresas estão agora a tentar ajustar-se à rutura nos mercados europeus.A bolsa de Londres perdeu mais de 6 mil milhões de euros em transações diárias de ações para as bolsas da UE no dia 4 de janeiro, o primeiro dia útil após o período de transição.McGuinness sinalizou que a Comissão Europeia vai discutir primeiro um memorando de entendimento sobre cooperação regulatória com o Reino Unido, com data prevista para março, antes de conceder às empresas do Reino Unido acesso ao mercado único.O chamado "processo de equivalência" determinará quantos bancos de investimento e negócios comerciais podem permanecer em Londres.