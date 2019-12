UE rasga "orçamento finlandês" que cortava fundos para Portugal

Os líderes europeus estão de acordo em discordar sobre o montante do próximo orçamento de longo prazo da União Europeia e em (quase) sintonia quanto ao compromisso ambiental de chegar a 2050 numa situação de neutralidade carbónica. Assim se resume o primeiro de dois dias do Conselho Europeu que termina esta sexta-feira, em Bruxelas.





Já passava da meia-noite na capital belga quando os líderes dos 27 Estados-membros da União Europeia – Boris Johnson não compareceu por se realizarem eleições no Reino Unido, tendo sido representado por Charles Michel, líder do Conselho – saíram do demorado jantar de trabalho que pôs fim a um dia que produziu resultados.





Havia dois objetivos principais definidos à partida: chegar a acordo sobre o próximo quadro financeiro plurianual (QFP, 2021-27) da UE e firmar o compromisso de, até 2050, ser atingida uma situação de neutralidade carbónica.





As conclusões do Conselho permitem confirmar que, depois de discutidas as principais questões relacionadas com o QFP, os 27 Estados-membros decidiram pedir ao presidente do Conselho e também primeiro-ministro belga, Charles Michel, que inicie conversações bilaterais com as capitais europeias com vista a um acordo final sobre a matéria.





À saída do encontro, o primeiro-ministro português foi mais claro. "Diplomaticamente foi morta a proposta finlandesa", disse António Costa, em declarações reproduzidas pela RTP, realçando a importância de se "evitar a todo o custo" atrasos para assegurar uma "transição suave entre o atual (termina no final de 2020) e o próximo quadro".





Em causa estava a proposta da presidência rotativa da UE, atualmente detida pela Finlândia, que assentava numa contribuição de 1,07% do rendimento nacional bruto (RNB) de cada Estado-membro. Proposta muito abaixo dos 1,16% defendidos por António Costa e também dos 1,11% propostos pela Comissão Europeia. E ainda bastante inferior à contribuição de 1% do RNB que financiou o QFP em vigor (mas incluindo o Reino Unido).





Portugal é um de 17 Estados-membros que rejeitam liminarmente a possibilidade de, ante a prevista saída do Reino Unido da UE e a necessidade de responder a novos desafios (o problema ambiental e o desemprego jovem), serem feitos cortes nas políticas de coesão.





Segundo cálculos do Governo português avançados em primeira mão pelo Negócios, a proposta da presidência finlandesa representaria um corte de 10% nos fundos de coesão destinados ao país.





O orçamento avançado por Helsínquia ficava próximo daquilo que pretende o chamado grupo dos cinco países "frugais" (Alemanha, Holanda, Áustria, Suécia e Dinamarca), que defende uma contribuição de 1% da riqueza comunitária.





No embate que seguirá dentro de momentos, os conhecidos como países da coesão terão do seu lado a líder da nova Comissão Europeia e o presidente do Parlamento Europeu, Ursula von der Leyen e David Sassoli, respetivamente, que sustentam que para responder aos novos desafios é preciso dinheiro novo.





Em linha com Costa, Von der Leyen afirmou, na conferência de imprensa que culminou o primeiro dia de cimeira, que agora "os Estados-membros têm de chegar rapidamente a acordo porque o tempo está a correr".





O Politico avançava ao final da tarde de quinta-feira, com base em fontes comunitárias, que na última semana de fevereiro seria realizada uma cimeira extraordinária para debater o assunto e tentar consensualizar um montante para o próximo orçamento.



UE sem emissões até 2050 (sem a Polónia)



António Costa explicou que o assunto do orçamento de longo prazo ficou "arrumado" em cinco minutos, o que significa que a questão climática foi mesmo o prato principal da agenda, tendo mesmo sido tratado já durante um jantar em que estava previsto abordar a falta de consenso em torno do QFP.

Nothing worth having comes easy... But we did it!



The EU will be Climate Neutral by 2050. pic.twitter.com/2NelLmAV1Z — Charles Michel (@eucopresident) December 13, 2019

Um dia depois de Von der Leyen ter apresentado o ambicioso Pacto Ecológico Europeu (Green Deal), o objetivo passava por formalizar, nas conclusões desta cimeira, o compromisso em atingir uma situação de neutralidade carbónica até 2050. Esse objetivo foi alcançado, porém apenas parcialmente. Ou a "90%", como referiu o primeiro-ministro português.



"O Conselho Europeu endossa o objetivo de atingir uma situação de neutralidade climática até 2050 (...) mas, nesta fase, um Estado-membro não se pode comprometer em implementar este objetivo", lê-se nas conclusões do Conselho.



Esse país é a Polónia, o Estado-membro cuja economia está mais dependente do consumo e exploração de carvão e que apresenta maiores dificuldades para assegurar uma transição para uma economia sem emissões de dióxido de carbono.



Varsóvia garantiu assim uma posição flexível, uma vez que, apesar de apoiar o compromisso europeu com a neutralidade carbónica, não se compromete com o mesmo, pelo menos para já. No Conselho Europeu de junho do próximo ano, a posição polaca será revisitada para se perceber se existem condições para o compromisso ser pleno.



