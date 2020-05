Uma carta do comissário europeu do comércio dirigida ao homólogo norte-americano, a que o FT teve acesso, propõe uma "agenda transatlântica para a recuperação", o que poderia permitir pôr fim à disputa em curso entre os dois blocos sobre a atribuição de apoios estatais à Airbus e Boeing.

A União Europeia ensaiou uma tentativa de regresso à mesa de negociações comerciais com os Estados Unidos. De acordo com uma carta remetida pelo comissário europeu para o Comércio, a que o Financial Times teve acesso, para seu o homólogo, norte-americano, Bruxelas propõe a negociação de uma "agenda transatlântica para a recuperação".O comissário Phil Hogan sugere a Robert Lighthizer que seja constituída uma agenda abrangente capaz de abarcar questões como subsídios às operadoras aéreas e stocks de medicamentos. Objetivo passa por reforçar a cooperação de modo a limitar o impacto da pandemia para a economia global.