Zona Euro está “em ponto de viragem” e “no caminho da recuperação”, diz Lagarde

"Não se tiram as muletas a um paciente a menos que os músculos já estejam suficientemente recuperados para conseguir andar por si mesmo nas duas pernas. E o mesmo aplica-se à economia", resume Christine Lagarde, a presidente do BCE, em entrevista ao Politico quando questionada sobre quando será o fim da ajuda disponibilizada pelo banco central.A líder do BCE reconhece que a Zona Euro "está num ponto de viragem e que, tendo em conta as variantes alternativas" está "no caminho da recuperação, a avançar de forma firme para regressar aos níveis pré-Covid-19". Mas, por agora, refere que "ainda é demasiado cedo para debater" o fim das ajudas.Durante a entrevista, Lagarde aponta que, de acordo com as projeções mais recentes, o BCE "vê a Zona Euro a voltar aos níveis pré-covid-19 durante o primeiro trimestre de 2022". Mas isso não é sinónimo de que a ajuda do BCE termine nessa altura, frisa. "Não estou a sugerir que o programa pandémico de compra de ativos (PEPP) termina a 31 de março. Temos bastante flexibilidade, mas em termos de previsão económica estamos a caminhar na direção certa". Recorde-se de que o PEPP tem um envelope no valor de 1,85 biliões de euros até março do próximo ano.Quando questionada sobre a frase que pretende que resuma o seu mandato na era pós-pandémica, Lagarde aponta para um "o nosso compromisso para com o euro não tem limite." "Foi isso que escrevi no Twitter a 18 de março de 2020, quando o Conseho tomou uma decisão sobre o PEPP. Acho que isso foi explícito e quem tem conhecimento percebeu a mensagem muito bem"."O apoio não tem limite quis dizer que circunstâncias excecionais requerem um programa excecional de compra de emergência. Se juntarmos tudo isso, é pesado. E acho que estivemos à altura. Não é para me gabar, mas com certeza estivemos à altura."A presidente do BCE destaca ainda na mesma entrevista que o banco central está de olho em desenvolvimentos noutros países e áreas económicas. "Acho que é muito saudável ter uma vista panorâmica e olhar para a economia global, porque a economia global, quer seja uma economia desenvolvida ou um mercado emergente, tem um impacto em qualquer situação doméstica".