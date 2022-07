Acordo para exportar cereais da Ucrânia é assinado esta sexta-feira

Dolmabahçe às 14:30 (hora de Lisboa).





Ucrânia, Rússia, Turquia e o secretário-geral da ONU, António Guterres, vão assinar esta sexta-feira, 22 de julho, um acordo para retomar as exportações dos cereais ucranianos através do Mar Negro, anunciou o gabinete do presidente turco, Tayyip Erdogan.A invasão da Ucrânia pelas forças russas, iniciada a 24 de fevereiro, deixou dezenas de navios e cerca de 20 milhões de toneladas de cereais retidos nos silos do porto da cidade ucraniana de Odessa.Segundo a informação de Ancara, um acordo em termos gerais foi alcançado e será assinado já amanhã. O documento será assinado no PalácioAntes das conversações da semana passada, fontes diplomáticas indicaram que o plano incluía navios de guerra ucranianos "guiarem" os cargueiros com cereais por entre as águas minadas do porto, Moscovo concordar com tréguas durante as movimentações dos navios e a Turquia, com o apoio da ONU, inspecionará os navios para garantir que não são contrabandeadas armas para a Ucrânia.