Banco russo VTB prepara fim das operações na Europa

O banco russo VTB, o segundo maior financiador da economia do país, vai avançar com o encerramento das suas operações na Europa, revelou o Financial Times este domingo.o VTB conta com um banco de investimento na praça londrina e com um banco de retalho na Alemanha com cerca de 160 mil clientes. As duas unidades deverão agora encerrar portas.O VTB concluiu que não continuará a conseguir operar depois de ter visto os seus ativos congelados pelo Ocidente. A instituição financeira é, aliás, uma das que será removida do sistema de pagamentos SWIFT, que movimenta milhares de milhões de dólares todos os dias.A decisão do VTB surge depois de também o Sberbank, maior banco da Rússia, ter anunciado o encerramento das suas operações na Europa, tendo sido a primeira vítima das sanções impostas pelo bloco ocidental.O Sberbank e o VTB representam mais de metade do mercado bancária na Rússia. A sua saída das praças financeiras europeias quebra também um ciclo de vinte anos de estratégia de crescimento global do sistema financeiro russo."Estamos a tentar fazê-lo o mais rapidamente possível, mas as operações na UE são mais complocadas do que no Reino Unido", adiantou ao Financial Times uma fonte próxima do processo. A mesma fonte adiantou que o VTB está "a fazer todos os possíveis para devolver o dinheiro aos seus clientes" nas duas operações.O VTB Europe tem mais de 4 biliões de euros em depósitos, a maioria de clientes alemães que foram atraídos pelas elevadas taxas de juro praticadas pela instituição face à concorrência. O negócio de retalho emprega cerca de 230 pessoas na Alemanha e 30 na Áustria.Há ainda uma unidade na área das commodities, em Zug, na Suíça, que tem cerca de 60 pessoas ao serviço.Em Londres, a unidade de investimento conta com cerca de 120 funcionários.O VTB não respondeu às questões sobre o fecho das operações colocadas pelo Financial Times, de acordo com o jornal britânico.